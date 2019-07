Delmenhorst. Die Werke zweier Ikonen der populären Musik gibt es in diesem Jahr auf der Burginsel zu hören. Beim dk-Sommerkonzert darf wieder die Picknickdecke ausgebreitet werden.

In vier Wochen hallen die Hits von Phil Collins, seiner Band Genesis und Peter Maffay durch die Graft. Im Herzen der grünen Lunge bringen am Freitag und Samstag, 23. und 24. August, zwei Tribute-Bands das musikalische Vermächtnis der Künstler beim Burginsel-Festival auf die Bühne. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Karten für das Open-Air-Erlebnis gibt es noch bis Freitag, 2. August, zum dk-Vorteilspreis.

Collins-Tribut mit Liebe zum Detail

Dem musikalischen Schaffen von Phil Collins und Genesis zollt die fünf köpfige Band True Collins zum Auftakt des Festivals am Freitag Tribut. „Seit 2005 sorgt die Band regelmäßig für ausverkaufte Veranstaltungen und begeisterte Zuschauer. Die Presse überschlägt sich nach ihren Auftritten regelmäßig mit Lob und auch in Delmenhorst werden True Collins mit ihrer Liebe zum Detail und ihrer ausgefeilten Lichtshow einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, ist sich die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) sicher. Im Programm hat die Band Evergreens wie „No Son Of Mine“, „Invisible Touch“ und „I Can´t Dance“.

Maffay-Songs wie bei Live-Auftritten

In Zusammenarbeit mit dem Delmenhorster Kreisblatt präsentiert die dwfg das musikalische Highlight auf der Burginsel. Beim dk-Sommerkonzert am Samstag steht die Band Maffay pur auf der Bühne. Ihr Name ist Programm: Basierend auf den Konzerten der „Tattoos Live Tour“, der „Ewig Tour 2009“ und den Live-Versionen von „Maffay ´96 Live“ inszeniert die Formation Songs von Peter Maffay. Von „Über Sieben Brücken Musst Du Geh´n“ bis hin zu „Sonne in der Nacht“ haben die professionellen Musiker sämtliche Hits des renommierten Künstlers im Repertoire.

Picknick-Atmosphäre beim dk-Sommerkonzert

Stühle gibt es wieder vor Ort. Die Besucher dürfen aber auch eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. Die dwfg ist mit einem Getränkewagen vor Ort, La Piazza bietet Weine an. Das Catering übernimmt die „GeschmackFabrik“ aus Bremerhaven. Zum dk-Sommerkonzert am Samstag darf der prall gefüllte Picknickkorb samt Decke mitgebracht werden.