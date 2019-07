Delmenhorst. Die Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land hat am Mittwoch die Preise überreicht, die im Rahmen der Aktion "Tischler und Kunst" im Juni in der Markthalle im Rahmen eines Gewinnspiels gewonnen werden konnten.

Nicht nur für die jungen Tischler gab es im Juni bei der Ausstellung der Gesellenstücke im Tischlerhandwerk unter dem Motto "Tischler und Kunst" in der Delmenhorster Markthalle etwas zu gewinnen, sondern auch für die Besucher. Bei der Aktion, die in Kooperation zwischen der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land und der Tischler-Innung entstanden ist, konnten sie an einem Gewinnspiel teilnehmen. (Lesen Sie hier: Kreishandwerkerschaft überreicht Gesellenbriefe.)

Gutscheine für Handwerksbetriebe überreicht

Die Gewinner dieses Preisausschreibens durften am Mittwoch im Haus des Handwerks ihre Gewinne entgegennehmen: Gutscheine im Wert von 25 bis 250 Euro, die in den Betrieben der Kreishandwerkerschaft eingelöst werden können. Geschäftsführer Carsten Bleckwenn und Kreishandwerksmeisterin Britta Franke übergaben Anke Poggenburg, Stefanie Stegmann und Anne Till die Preise.

"Es war eine super Veranstaltung, die sehr gut besucht war", sagte Bleckwenn mit Blick auf die Tischler-Ausstellung. "Wir haben wieder schöne Gesellenstücke gesehen und freuen uns, uns mit dem Preisausschreiben auch bei den Besuchern bedanken zu können." (Lesen Sie hier: Delmenhorster Gesellenstücke sorgen für Zungenschnalzen bei den Altmeistern.)