Feuer in Einfamilienhaus an der Syker Straße CC-Editor öffnen

In einem Wohnhaus an der Syker Straße ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. An der Syker Straße ist am Mittwochmittag gegen 14 Uhr ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt.