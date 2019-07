Dachstuhl flammt nach Brand an der Syker Straße erneut auf CC-Editor öffnen

In einem Wohnhaus an der Syker Straße ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. An der Syker Straße ist am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt. Gegen 17 Uhr war ein zweiter Einsatz nötig.