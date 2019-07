Delmenhorst. Derzeit ist Sommerpause im Kleinen Haus in Delmenhorst. Doch die kommenden Veranstaltungen wecken schon jetzt die Vorfreude auf kommende Veranstaltungen.

Der Venezianer Ennio Machetto macht am Dienstag, 8. Oktober, 20 Uhr, den Anfang. Revue? Ori­ga­mi? Tra­ves­tie? Playback-Show? Machetto lässt sich in keine Schublade stecken. Nur durch Papier und Karton macht er sich in Sekun­den zu einer Ikone, einem Prominen­ten, einem Star, und wiederum Sekunden später schon ist er ein anderer, eine andere, sofort erkennbar und auf den Punkt getroffen. „The Living Paper Cartoon“ heißt sein unterhaltssames Programm.



Operette aus Wien

Mit einer Operette geht es am Montag, 28. Oktober, 20 Uhr, weiter. Das Ensemble der Operettenbühnen Wien kommt mit dem Stück „Das Dreimädellhaus“ ins Kleine Haus. Heinz Hellberg, der die Operette inszeniert, will dem Singspiel rund um die amourösen Vorgänge bei einer abendlichen Schubertiade das Flair des damaligen Wien einhauchen.

„American Women“ heißt passenderweise das Programm, mit dem Gayle Tufts am Samstag, 2. November, 20 Uhr, Delemnhorst erobern will. Seit über 25 Jah­ren baut Comedienne Gayle Tufts eine Brücke zwi­schen ihrer alten (USA) und ihrer neuen Heimat (Deutschland), ein völkerverbindender und pointierter Spagat.

ABBA zum Jahreswechsel

Gleich zweimal heißt es am Silvesterabend, 31. Dezember: Zeit für ABBA. Die Gala „Dancing Queen“ bietet um 15.30 und 19.30 Uhr werden die größten Hits der schwedischen Band präsentiert.

Am Montag, 13. Januar 2020, 20 Uhr, steht dann wieder eine Operette auf dem Programm. „Das Schwarzwaldmädel“ hält Einzug im Kleinen haus. Die Operette in drei Akten von Leon Jessel gehört zu den beliebtesten Operetten im deutschsprachigen Raum.





Anzeige Anzeige





Ein gern gesehener Gast ist auch Angelika Milster, Grand Dame des Musicals, die am Freitag, 17. Januar 2020 die schönsten Musical-Höhepunkte im Kleinen Haus zu Gehör bringt. Durch ihre umwerfende Songinterpretation „Erinnerung“ in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Musicalwelterfolg „Cats“ gelang Milster einst der internationale Durchbruch.

Zu den gefragtesten Gastspielen im Kleinen Haus gehören zweifelsohne stets die Auftritte des Ohnsorg Theaters Hamburg. Am Freitag, 24. Januar 2020, 20 Uhr, heißt es „Alarm in’t Grand Hotel (Suite Surrender)“. Das Stück, eine lustig-schwungvolle Farce, führt dabei komödiantisch zurück ins Hamburg des Jahres 1953.

Und wo wir schon in Hamburg sind: Am Dienstag, 28. Januar 2020, kommt mit Marlene Jaschke (Jutta Wübbe) eine Hamburger Deern ins Kleine Haus. „Nie wieder vielleicht“ heißt ihr aktuelles Soloprogramm. In der kleinen Welt der Frau Jaschke ist einiges in Bewegung geraten: Ein ausländischer Investor kauft den Schraubengroßhandel Rieger, Ritter, Berger & Sohn, bei dem sie als Chefsekretärin arbeitet. Werden die neuen Herren sie übernehmen? Und wie sieht es in Sachen Liebe aus?





Tim Fischer kehrt zurück

Ein echtes Heimspiel steht dann am Samstag, 14. März 2020 an. Mit Tim Fischer kommt ein gebürtiger Delmenhorster zurück zu seinen Wurzeln. Zu seinem 30. Bühnenjubiläum lässt es der Sänger und Schauspieler richtig krachen. Gemeinsam mit seiner Band, bestehend aus den Musikern Jo Ambros, Rainer Bielfeldt, Bernd Oezevim und Oliver Potratz, geht er auf große Tournee. Unter dem Titel „Zeitlos“ singt Fischer für ihn neugeschriebene Songs und Balladen vom Gespann Edith Jeske & Rainer Bielfeldt sowie von Barbara Berrien, Erdmann Lange, Thomas Paul Schepansky und anderen. Zudem covert Fischer wieder mit diebischer Freude seine Lieblingsstücke. Und auch seine großen Erfolge werden nicht fehlen, wenn er die heimische Bühne betritt.