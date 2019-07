Aufgrund der aktuellen Hitze appeliert die Stadtwerkegruppe an die Delmenhorster, die Bewässerung von Rasenflächen zu reduzieren. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Der Wasserverbrauch in Delmenhorst liegt derzeit bei rund 13.000 Kubikmetern und wird in den nächsten Tagen ansteigen. Das berichtet die Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD). Sie appeliert an die Bürger, sorgsam mit Trinkwasser umzugehen.