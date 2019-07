Delmenhorst. Wie klingt meine Stadt? Und wie wird ein Song daraus? In einem dreitägigen Workshop, von Mittwoch, 31. Juli, bis Freitag, 2. August, jeweils von 13 bis 17 Uhr im Stadtmuseum, Am Turbinenhaus 12, lernen Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren die Grundlagen der Musikproduktion und jagen die Geräusche der Stadt.

Der Workshop ist für Kinder und Jugendliche mit und ohne Vorerfahrung geeignet. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, das Material wird gestellt.

Alltagsgeräusche als Grundlage für Songs

Jedes Alltagsgeräusch kann ein Rhythmus werden und Grundlage eines Songs sein, in den weitere Beats und Samples und vielleicht sogar selbst eingesungene Texte eingewebt werden. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer (0176) 52637901 oder per E-Mail an kontakt@mitschnitt-delmenhorst.de. ist erwünscht.

Mit dem Projekt „Mitschnitt Delmenhorst - Tonspuren einer Stadt. Immaterielles Kulturgut sammeln, bearbeiten und ausstellen“ ist das Nordwestdeutsche Museum für IndustrieKultur Teil der aktuellen Förderrunde des Fonds Stadtgefährten der Kulturstiftung des Bundes. Gemeinsam mit den drei Kooperationspartnern DRK Kreisverband Delmenhorst, Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen (Regionalverein Landesteil Oldenburg) sowie das Autonome Architektur Atelier (AAA) werden die Workshops und Veranstaltungen konzipiert und umgesetzt.