Delmenhorst. Viele Delmenhorsterinnen rennen laut einer Umfrage der Commerzbank „direkt in die Altersarmut“. Das betrifft vor allem Teilzeitbeschäftigte.

79 Prozent der Frauen in Niedersachsen zwischen 18 und 64 Jahren wollen finanziell unabhängig sein. „Tatsächlich werden aber 70 Prozent der teilzeitbeschäftigten Frauen später nicht von ihrer Rente leben können“, schildert Michael Eilers, Direktor der Delmenhorster Commerzbankfiliale. Dazu wüssten 18 Prozent gar nicht, wie hoch ihr Einkommen einmal in der Rente ausfallen werde. „Die rennen direkt in die Altersarmut“, prognostiziert Privatkundenberaterin Dörthe Drubel-Holscher.

Nur wenige halten sich in Geldfragen für kompetent

Mit einer bundesweiten Umfrage hat die Commerzbank jetzt Frauen zu ihrem Verhältnis zu Geld und Finanzen befragt – mit einem erstaunlichen Ergebnis. Zwar gab der Großteil an, dass ihnen die finanzielle Unabhängigkeit mit am Wichtigsten sei, „allerdings sagten nur 17 Prozent, dass sie sich auf dem Gebiet Finanzen und Geldanlagen für kompetent halten würden“, schilderte Eilers. Lediglich 20 Prozent offenbarten, überhaupt an dem Thema interessiert zu sein.

Mit der aktuellen Befragung rückt die Commerzbank nicht zum ersten Mal Frauen gezielt in den Fokus. Schon in den 60er Jahren, kurz nachdem es Frauen überhaupt erlaubt war, ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes ein Konto zu eröffnen, setzte das Unternehmen auf weibliche Kundschaft und schaltete gezielt auf Frauen zugeschnittene Werbeanzeigen. „Tatsächlich liegen wir in Delmenhorst mit 41 Prozent Frauen bei den Depots in der höchsten Risikoklasse, also mit dem größten Aktienanteil, vergleichsweise hoch“, so Eilers. Bundesweit seien es im Schnitt gerade mal 33 Prozent.

Auch kleine Beträge können helfen

„Frauen haben in Geldangelegenheiten einen anderen Fokus, weil sie andere Lebensbedingungen haben“, erklärte Pressesprecherin Sonja Habig. Bedingt durch Arbeit, Haushalt und Kindererziehung seien sie oft mit anderen Dingen beschäftigt als mit Altersvorsorge und gewinnbringenden Geldanlagen. „Dadurch, dass Frauen durch Teilzeit oft weniger verdienen, sollten sie aber so früh wie möglich damit anfangen, eine Vorsorge zu treffen“, so Eilers. „Und wenn es nur 15 Euro im Monat sind.“ Denn im Falle einer Trennung oder des Todes des Ehepartners stünden sie schnell mit nichts da.

Nur 15 Prozent verdienen mehr als 2000 Euro netto

In Delmenhorst sind 41 Prozent der Commerzbankkunden Frauen – etwas weniger als der bundesweite Schnitt von 46 Prozent. Obwohl Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, liegt ihr Anteil beim Sparvolumen in unserer Region nur bei knapp 37 Prozent. Nur 15 Prozent der befragten Frauen gaben an, ein eigenes Nettoeinkommen von über 2000 Euro zu haben. Michael Eilers: „Frauen haben halb so viel Geld zur Verfügung wie Männer, werden aber älter.“

Rechtzeitige Vorsorge wichtig

Umso wichtiger sei eine breitgestreute, rechtzeitige Vorsorge. „Was allerdings vor zehn Jahren gut war, funktioniert heute nicht mehr“, schildert Dörthe Drubel-Holscher. „Heute muss man andere Wege beschreiten, als das Geld nur aufs Sparbuch zu packen. Das heißt aber nicht gleich, dass man zocken muss.“ Denn auch in diesem Punkt würden sich Männer und Frauen in Finanzdingen deutlich unterscheiden. „Frauen setzen mehr auf Sicherheit, Männer mehr aufs Risiko.“

Nur 15 Prozent der Frauen würden bewusst ein Risiko in Kauf nehmen, um das Beste aus ihrer Geldanlage herauszuholen – bei den Männern hingegen seien es 29 Prozent.