Auto überschlägt sich an Stedinger Straße in Delmenhorst

Bei einem Unfall in Delmenhorst sind am Dienstag drei Fahrzeuge kollidiert. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Bei einem Autounfall an der Stedinger Straße in Delmenhorst sind am Dienstag mehrere Fahrzeuge kollidiert. Die Stedinger Straße wurde für Bergungsarbeiten gesperrt.