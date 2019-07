Revisionsarbeiten in Delmenhorster Grafttherme verzögern sich CC-Editor öffnen

Die Revisionsarbeiten am Sportinnenbecken in der Delmenhorster Grafttherme dauern länger als geplant. Foto: Christopher Bredow

Delmenhorst. Die Revisionsarbeiten am Sportinnenbecken in der Delmenhorster Grafttherme dauern länger als geplant. Das erklärten Geschäftsführer Guido Becker und Technischer Leiter Michael Rausch am Dienstag.