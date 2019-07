Der Täter bedrohte den Angestellten einer Delmenhorster Spielothek mit einem Messer. Symbolfoto: Imago Images /54°/Christian Deutzmann

Delmenhorst. Eine Spielothek an der Düsternortstraße in Delmenhorst ist am Montag, 22. Juli, gegen 22:45 Uhr überfallen worden. Die Polizei bittet mit einer Täterbeschreibung um Hinweise.