Radfahrer bei Unfall in Delmenhorst leicht verletzt CC-Editor öffnen

Ein Radfahrer ist in Delmenhorst von einem Auto angefahren worden. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Ein Radfahrer ist am Montagabend gegen 18.10 Uhr in Delmenhorst bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben an der Kreuzung Syker Straße / Berliner Straße.