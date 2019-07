Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die evangelisch-lutherische und die katholische Kirche im Oldenburger Land haben die Mitgliederstatistik für das Jahr 2018 veröffentlicht. Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg Land verzeichnete den größten Rückgang.

Stabil, aber dennoch schmerzhaft: So fassen Thomas Adomeit, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und Weihbischof Wilfried Theising, Offizial des katholischen Offizialatsbezirks Oldenburg, die Mitgliederzahlen ihrer Kirchen für das Jahr 2018 zusammen. Die Mitgliederstatistik für das abgelaufene Jahr haben die beiden Kirchenverwaltungen für die Region Oldenburg jetzt veröffentlicht. Der Rückgang hält sich sowohl bei den Protestanten als auch bei den Katholiken in Grenzen: Um etwa 1,5 Prozent ist die Zahl der Christen in den beiden oldenburgischen Kirchenbezirken zurückgegangen.

Adomeit bleibt trotz problematischer Lage hoffnungsvoll

Die Zahl der Christen, die zum 31. Dezember 2018 der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg angehörten, beläuft sich auf 405.253. Damit ist die Zahl der Gemeindemitglieder der oldenburgischen Kirche gegenüber dem Jahr 2017 um 6341 zurückgegangen (-1,54 Prozent).

Gemessen an der absoluten Zahl verzeichnete der Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg Land den größten Verlust der sechs Kirchenkreise der oldenburgischen Kirche. Insgesamt 1696 Mitglieder (-1,92 Prozent) traten 2018 aus. Mit 86.685 Gemeindemitgliedern bleibt der Kirchenkreis weiterhin der mitgliederstärkste.

Die oldenburgische Kirche verzeichnet erneut einen etwas geringeren Mitgliederverlust als der bundesweite Trend. Die 20 EKD-Gliedkirchen hatten im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 insgesamt rund 1,8 Prozent weniger Mitglieder als im Vorjahr. Insgesamt gehören zum Jahresende den 13.792 evangelischen Kirchengemeinden in Deutschland 21,14 Millionen Christen an.



Auch angesichts des bundesweiten Trends der kontinuierlichen Abnahme der Mitgliederzahlen stehe die oldenburgische Kirche im Moment solide da, so Bischof Thomas Adomeit. Der Mitgliederrückgang müsse aber sehr ernst genommen werden. Der Bischof betont:

„Wir müssen unsere Kirchengemeinden neu aufstellen angesichts der vor uns stehenden großen Herausforderungen. Hierzu gehören neben den sinkenden Mitgliederzahlen vor allem die abnehmende Zahl der Theologiestudierenden, die vor uns stehende Ruhestandswelle von Pfarrerinnen und Pfarrern wie auch der Fachkräftemangel in vielen Bereichen. Dass wir dennoch hoffnungsvoll sind, hat unter anderem seinen Grund in der konstanten Zahl der Konfirmandinnen und Konfirmanden.“

Die Zahl der Konfirmandinnen und Konfirmanden ist im vergangenen Jahr leicht angestiegen auf 3793 – im Jahr 2017 lag sie bei: 3788. Die Zahl der Austritte schmerze sehr, sagte Adomeit (Foto). „Jede und jeder Einzelne ist ein Verlust für unsere Kirche“.

Anzeige Anzeige

Es müsse der Kirche gelingen, „noch stärker auf die Menschen zuzugehen und noch besser zu verstehen und Angebote zu entwickeln, wenn Menschen Glauben, Spiritualität und Orientierung suchen“, betonte der Bischof.



Dass die oldenburgische Kirche über eine sehr tragfähige Basis verfüge, liege vor allem an den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Frauen und Männern, die sich in den Kirchengemeinden und vielen sozialen und gesellschaftlich wichtigen Projekten engagieren, so Adomeit. Durch ihren außerordentlichen Einsatz werde die Beziehung zur Kirche gestärkt und Kirche bleibe so in der Gesellschaft sichtbar, in der sie einen wichtigen Beitrag leiste.

Weitere Angaben zur aktuellen Mitgliederstatistik Die Zahl der Taufen im Oldenburger Land ist im Jahr 2018 leicht zurückgegangen auf 3.463 (im Jahr 2017: 3.606).

Die Zahl der Konfirmanden lag im Jahr 2018 geringfügig höher bei 3.793 (im Jahr 2017: 3.788); die Zahl der kirchlichen Hochzeiten leicht verändert bei 839 (gegenüber 851 in 2017). Zurückgegangen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Kircheneintritte (2018: 609 gegenüber 672 im Jahr 2017). Die Zahl der Austritte ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen auf 4.726 (2017: 4.028). Die Zahl der kirchlichen Bestattungen lag im vergangenen Jahr bei 4.889 (2017: 4.736); die Zahl der evangelisch Verstorbenen bei 6.203 (2017: 6.322). Die Erträge aus Kirchensteuern betrugen für die Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg im Jahr 2018 rund 81,591 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr (78,151 Millionen Euro) ist das eine Steigerung um 3,44 Millionen Euro oder 4,4 Prozent. Im Haushaltsjahr 2018 schloss das Jahresergebnis der Kirche in Oldenburg mit einem leichten Gewinn von 0,516 Millionen Euro ab (Gesamt-Einnahmen: 97,573 Millionen Euro und Gesamtausgaben: 97,057 Millionen Euro).

Theising lobt Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen



Die Zahl der Kirchenmitglieder im Offizialatsbezirk Oldenburg ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. 1731 Menschen traten hier aus der katholischen Kirche aus. Zusammen mit allen Todesfällen, Taufen und (Wieder-)Eintritten ist damit die Katholikenzahl im Oldenburger Land um 0,6 Prozent von 263.400 auf 261.836 gesunken (-1564). Auch die Zahl der Kirchenbesucher ist von 11,29 auf 10,37 Prozent gefallen. „Obwohl die Zahlen damit immer noch recht stabil sind, bedauere ich es sehr, wenn sich Menschen von der Kirche abwenden“, kommentierte Weihbischof Wilfried Theising die Entwicklung und ergänzt:

„Unsere Kirche wird heute in der Gesellschaft von vielen Menschen kritisch wahrgenommen. Aber ich nehme es ebenso wahr, dass Haupt- und Ehrenamtliche bemüht sind, die nötige Transparenz und Glaubwürdigkeit zu schaffen und das Vertrauen der Gläubigen und der Gesellschaft in die Kirche zu stärken.“

In den 40 Kirchengemeinden des Oldenburger Landes wurden 2166 Menschen durch die Taufe neu in die Kirche aufgenommen. Nur kaum geringer geworden sind die Zahlen der Firmungen (2152) und Erstkommunionen (2312). „Vor allem bei den Firmungen treffe ich immer wieder junge Menschen, die sich bewusst für ein Leben mit Gott entscheiden“, zeigte sich Theising dankbar. 513 Paare ließen sich im vergangenen Jahr kirchlich trauen, 2513 Menschen wurden kirchlich beerdigt.

Freuen kann sich der Weihbischof über die leichte Steigerung bei Wiederaufnahmen (57) und Eintritten (73). „Die Türen unserer Pfarreien stehen jederzeit für Gespräche über eine Rückkehr oder eine Aufnahme in die katholische Kirche offen“, lud Theising (Foto) ein.



Die katholische Kirche ist in Deutschland in 27 Erzbistümer oder Bistümer aufgeteilt. Den rund 10 000 Pfarreien gehörten 2018 etwa 23 Millionen Katholiken an. Insgesamt 309 193 Mitglieder traten aus der katholischen Kirche bundesweit aus (-1,33 Prozent).

Insgesamt geht die Evangelische Kirche in Deutschland davon aus, dass mit den Katholiken und anderen christlichen Glaubensgemeinschaften zusammen etwa 46,6 Millionen Christen in Deutschland leben, was 56,1 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen würde.