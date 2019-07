Delmenhorst. Fast 100 Gramm Kokain und knapp ein Kilo Marihuana wurden bei einem Mann in Delmenhorst entdeckt. Vor dem Amtsgericht Delmenhorst war er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Jetzt geht es in die Berufung.

Wenn sich Urteil und Anträge in den Plädoyers so gravierend unterscheiden, kommt es fast zwangsläufig zu einer Berufungsverhandlung. Wie im Fall eines 29-Jährigen aus Edewecht, der in Delmenhorst mit fast hundert Gramm Kokain mit enorm hohen Wirkstoffgehalt und einem knappen Kilo Marihuana erwischt wurde.

"Nicht geringe Menge" mehrfach überschritten

Vom Amtsgericht Delmenhorst wurde er wegen Drogenhandels zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, die Staatsanwaltschaft allerdings hatte zuvor satte drei Jahre und vier Monate Haft beantragt, auch weil die Wirkstoffmenge des gefundenen Stoffs beim Kokain die gesetzlich definierte „nicht geringe Menge“ um das 16-fache überschritt. Bei dem gefundenen Marihuana war diese Grenze sogar um das 19-fache überschritten worden.

In eine geschlossene Entzugsklinik?

Die Verhandlung vor der Berufungskammer am Oldenburger Landgericht am Donnerstag endete mit einer Aussetzung, sprich Vertagung. Das Gericht wollte zunächst geprüft wissen, ob der Angeklagte seine Drogensucht nicht besser in einer geschlossenen Entzugsklinik kurieren könnte. Um das zu erfahren, muss sich der Mann mit einem vom Gericht bestimmten Sachverständigen zusammensetzen. Von dessen Gutachten kann die Entscheidung des Gerichts abhängen.

Nicht das erste Vergehen

Der schon häufig einschlägig aufgefallene Angeklagte war mit den Drogen Ende März 2018 erwischt worden. Bei ihm zu Hause fanden die Beamten weitere 16 Gramm Kokain, dazu handelsübliches Verpackungsmaterial. Vor dem Amtsgericht gab er damals zu, die Drogen zum Zweck des Verkaufs beschafft zu haben. Sechs Monate – bis zur Gerichtsverhandlung in Delmenhorst – hatte er zuvor in Untersuchungshaft gesessen.

Angeklagter zeigt sich geläutert

Klares Ziel der Verteidigung bei der Neuauflage des Prozesses ist eine erneute Bewährungsstrafe. Für dieses Ziel wird sich der Angeklagte wie jetzt in Oldenburg wohl abermals geläutert zeigen. Er belegte dem Gericht, eine feste Arbeit auszuüben, er wisse zudem, professionelle Hilfe zu brauchen, weswegen er demnächst eine ambulante Therapie beginnen werde. Die Einweisung in eine Entzugsklinik mit einer zweijährigen Therapie steht aber jetzt mehr denn je im Raum.