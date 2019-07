Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Delmenhorster Kirche CC-Editor öffnen

Die Polizei bittet Zeugen, Beobachtungen im Umfeld der St.-Christophorus-Kirche in Delmenhorst zu melden. Foto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. In der Nacht von Donnerstag, 20.30 Uhr, auf Freitag, 7 Uhr, ist in die St. Christophorus Kirche am Brendelweg eingebrochen worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.