Angebranntes Essen löst nächtlichen Einsatz in Delmenhorst aus

Auf dem Herd vergessenes Essen hat in Delmenhorst einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Angebranntes Essen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Feuerwehreinsatz an der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst geführt.