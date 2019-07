Delmenhorst. Am Freitagabend ist das Abendprogramm der Burginselträume 2019 gestartet. Das Theater Anu aus Berlin hat es wieder einmal geschafft, die Burginsel in einen mystischen Ort zu verwandeln.

Erstmals fanden die Burginselträume des Theater Anu in diesem Jahr eine ganze Woche lang statt. Während in den vergangenen Tagen tagsüber der Junge "Yunus" auf seiner 5000 Kilometer langen Reise begleitet werden konnte, kamen die Besucher am Freitagabend an in der "Stadt der Erzähler".





Die Burginsel wurde von dem Berliner Theater erneut in einen mystischen Ort verwandelt. 1000 Baldachine formten einen Irrgarten über die gesamte Burginsel, durch den die Darsteller die Besucher führten.

Die Gäste, die am Freitag bei schönstem Sommerwetter bereits in Scharen kamen, landeten in zahlreichen kleinen Räumen, vom Theater Anu "Wunderkammern" genannt, in denen ihnen Geschichten vorgetragen wurden. Dabei wurden auch immer wieder Zuschauer in die Inszenierung eingebunden.

Das Theater Anu verfolgt mit seinem Programm "Sheherazade" einen klaren Zweck. In der Ankündigung hieß es bereits: Das Programm soll einen anderen Blick auf die arabische Kultur ermöglichen – ein wichtiges Signal in einer Welt, in der die Bilder von Terror und Krieg immer bestimmender werden.