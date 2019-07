Delmenhorst. Die historische Stadtansicht ist diesmal aus dem Jahr 1994. Damals wurde am Hans-Böckler-Platz in Delmehorst ein neuer Verwaltungsbau hochgezogen.

Da fehlt doch etwas... Richtig, der Verwaltungsanbau am Stadthaus I (vorne rechts) am Hans-Böckler-Platz ist hier erst noch im Entstehen. Im August 1994 bot sich vom Wasserturm aus ein hervorragender Blick auf die Baustelle. Der symbolische Spatenstich für den Verwaltungsneubau war am 18. Juli 1994 gesetzt worden. Richtfest wurde am 27. März 1995 gefeiert. Dann dauerte es noch einmal fast ein ganzes Jahr, ehe am 21. Februar 1996 die offizielle Schlüsselübergabe stattfinden konnte.

Das Stadthaus I war ursprünglich für die Polizei gebaut worden, Einweihung war im Jahr 1927. Im Hintergrund sind unter anderem das City-Center mit dem Siemers-Hochhaus sowie die St.-Marien-Kirche zu sehen. Davor erstreckt sich das alte City-Parkhaus, das aus dieser Warte fast vollständig vom üppigen Grün der Bäume verdeckt wird. Nachdem die Hochgarage in die Jahre gekommen war, wurde sie schließlich durch einen Neubau ersetzt. Das neue Parkhaus wurde im Dezember vergangenen Jahres eröffnet.