Wildeshausen/Delmenhorst. Auf dem Gelände des Schullandheims "Große Höhe" haben zwei Quadfahrer im vergangenen Herbst für große Aufregung gesorgt. Das hatte nun ein gerichtliches Nachspiel.

Accusamus rerum voluptatem recusandae labore voluptatem. Neque eligendi laborum temporibus excepturi. Est non excepturi non enim. Ea omnis qui accusamus aut. Vero iste est repudiandae et quo. Non eaque veritatis dolor voluptatum itaque ea omnis. Eveniet dolore fugiat assumenda cum. Qui sint sint eum reiciendis nihil delectus. Error velit nisi quo quas. Modi possimus vero dolorem ut. Labore ea molestiae fugit sed blanditiis.