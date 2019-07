Delmenhorst. Die Koordinierungsstelle Kinderschutz der Stadt Delmenhorst und kann von Menschen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, eingeschaltet werden, wenn der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung besteht. Die Koordinierungsstelle hat nun über ihre Arbeit informiert.

Was tun, wenn man sich um das Wohl eines Kindes sorgt? Diese Frage stellen sich vor allem auch Menschen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten: etwa Lehrer, Erzieher, Ärzte, Sozialarbeiter, Übungsleiter.

Als eine Anlaufstelle für diese Gruppe hat sich in Delmenhorst die Koordinierungsstelle Kinderschutz etabliert, die in solchen Fällen eine Fachberatung vermittelt. Am Donnerstagmittag hat sie ihre Arbeit vorgestellt. „Wir haben ein Interesse, dass sich viele melden“, sagte Christian Berends, kommissarischer Leiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Schließlich sollten Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ein gutes Gefühl haben, den Kindern auch helfen zu können.

Niederschwellige Beratung

In der Praxis könne diese Beratung von Fachkräften ganz niederschwellig sein, sagte Berends. Hilfestellungen beginnen bereits damit, „den Eltern nahezulegen, eine Beratungsstelle aufzusuchen“ und die Sorgen überhaupt offen anzusprechen. Bevor ein solcher Ratschlag kommt, nehmen sich Mitarbeiter der Koordinierungsstelle wie Nicole Spieker oder Ulrike Oellermann des Themas an. „Wir schätzen das ein und bieten dann eine spezifische Vermittlung ein“, führte Spieker aus. Diese „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ kommen aus der Kinder- und Jugendhilfe, aus Bildungseinrichtungen oder Beratungsstellen. Die Koordinierungsstelle kann dabei auf einen Pool von etwa 15 Fachkräften zurückgreifen, auch in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzzentrum Oldenburg. Diese bieten dann die Beratung an und geben weitere Hilfestellungen im Umgang mit der betroffenen Person. „Die Beratung findet pseudonymisiert statt“, merkte Berends an. Wer sich bei der Koordinierungsstelle meldet, muss also keine personenbezogenen Details des Kindes wie Namen oder Adresse nennen. Dafür haben Spieker und ihre Kollegen auch einen Handlungsleitfaden für den Umgang mit dem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung ausgearbeitet.





Doch die Koordinierungsstelle wartet nicht nur, bis sich jemand bei ihr meldet. „Wir gehen auch regelmäßig in Schulen, auf Lehrerkonferenzen“, schilderte Spieker. Ein weiterer Ansatz an Grundschulen sei, die Eltern aktiv aufzusuchen, wenn ein Kind drei bis vier Mal unentschuldigt dem Unterricht fernbleibt, sagte Berends. Auch mit Schulsozialarbeitern sei die Koordinierungsstelle in permanentem Austausch.



Die Erfahrung habe gezeigt, dass eine frühe Meldung größere Erfolgschancen bringe, sagte Berends. Diese Einsicht gebe es auch immer wieder bei den Eltern: „Sie sind erleichtert, wenn sie rechtzeitig Hilfe erfahren.“ Was die Hilfsangebote betrifft, sei Delmenhorst deutlich besser aufgestellt als viele andere Kommunen in der Umgebung, bilanzierte Rudolf Mattern, Fachbereichsleiter Jugend, Familie, Senioren und Soziales. Deshalb sei ein engmaschiges Netz wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Sein Eindruck sei auch, dass die Menschen in den vergangenen Jahren zunehmend aufeinander achten würden. Diese These bestätigte Berends und sprach von einer steigenden Zahl von Anrufen und einem steigenden Anteil von Hilfen nach Meldungen.