Bauarbeiten in Delmenhorst-Düsternort gehen voran

Der Bau der „Seniorenresidenz“ sschreitet voran. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach dem vollständigen Abriss der Gebäude auf dem ehemaligen Gelände von Günther Glander (Getränke und Baustoffe) in Düsternort wächst jetzt die neue „Seniorenresidenz“ in die Höhe, die an der Ecke Cramerstraße/Düsternortstraße von der Lindhorst-Gruppe aus Winsen (Aller) errichtet wird.