Delmenhorst. Die Stadionhalle in Delmenhorst soll mit einem Neubau ersetzt werden, geht es nach dem Willen der Stadt. Der Vorschlag stößt politisch weitestgehend auf Wohlwollen. Ein Konflikt könnte sich bei der Frage ums Geld auftun.

Der Gedanke elektrisiert: Die Stadt Delmenhorst denkt erstmals laut darüber nach, die Stadionhalle in Düsternort nicht mehr zu sanieren, sondern stattdessen an anderer Stelle eine neue Sporthalle zu bauen. Der Ball liegt nun im Feld der Ratspolitik, die am Ende noch auszuarbeitende Planungen absegnen muss. Dort kommt der Vorstoß pro Neubau mehrheitlich ziemlich gut an – skeptische Stimmen werden trotzdem laut.

Bereits in den Vorjahren Geld aufgeschoben

Die Debatte in Rollen gebracht hatte der FDP-Fraktionschef Murat Kalmis. Per Antrag hatte er sich unter anderem nach den Sanierungsplänen für die Stadionhalle erkundigt. Ein Neubau wäre die kostengünstigere Lösung, antwortete die Stadt sinngemäß – was Kalmis jetzt ziemlich zufrieden macht. Kalmis macht keinen Hehl daraus, dass er mit seinem Antrag zu dieser Erkenntnis beitragen wollte, zu wichtig sei eine Sporthalle in der Dimension der Stadionhalle für den Sport. "Ich erhoffe mir eine ganze Menge von einem Neubau", sagt er. Nun ist aus der Vergangenheit bekannt, dass Mittel für Bauvorhaben gerne von einem Stadthaushalt in den nächsten aufgeschoben werden. Droht das auch Geldern für eine mögliche neue Sporthalle? Kalmis sagt:

"Wir Politiker machen manchmal den Fehler, nicht das einzufordern, was wir politisch beschlossen haben. Das müssen wir ändern."

Geld jedenfalls sei da, meint er: 5,5 Millionen Euro seien in den vergangenen Jahren für Arbeiten an der Halle "geparkt" worden. Ob das ausreicht, dürfte aber fraglich sein.

Frage nach Finanzierung wird laut



Dass etwas für den Sport getan werden muss, sei klar, ob das nun mit einer sanierten oder neuen Halle gelingt, spielt für Kristof Ogonovski, Fraktionsvorsitzender der CDU, sowie für Gabi Baumgart, die für die Fraktion SPD & Partner spricht, eine untergeordnete Rolle. "Die Stadionhalle ist aufgrund ihrer Größe, der Zahl der sie nutzenden Vereine und ihrer Rolle für den Schulsport von besonderer Bedeutung", sagt Ogonovski. Auch Baumgart hebt diese hervorgehobene Rolle der Halle – zum Beispiel bei hochklassigen Wettkämpfen – hervor. "Wir müssen die Stadionhalle retten", sagt sie darum. Einen Antrag zwecks Sanierung hat sie schon im März bei der Stadt eingereicht. Der wäre mit einem Neubau obsolet. "Ein Neubau wäre der Hit", sagt Baumgart. Allerdings merkt Ogonovski auch an, dass gleich für mehrere Hallen im Stadtgebiet etwas getan werden müsste. Ein Umstand, den Baumgart langfristig mit einem Sportstättenentwicklungsplan Rechnung tragen möchte, in dem zum Beispiel für die nächsten zehn Jahre verbindlich unterschiedliche Sanierungen oder Bauvorhaben verankert sind. Während Ogonovski gespannt kommenden Ausschussdebatten und Haushaltsberatungen zur Finanzierung einer neuen Sporthalle entgegensieht, fordert Baumgart die Verwaltung bereits jetzt auf, den Zugriff auf mögliche Fördertöpfe zu prüfen. Zum Beispiel auf den Landestopf mit der Milliarde aus dem VW-Bußgeld. Baumgart erinnert auch an die Million, die der Rat zuletzt für die Verbesserung von Sportstätten freigegeben hat – zum Unmut der FDP und CDU übrigens, die damit eigentlich einen Kunstrasenplatz finanzieren wollten.

Zweifel am "Verrotten lassen"



Die Frage nach der Finanzierung beschäftigt auch AfD-Fraktionschef Lothar Mandalka. Für ihn ist klar: "Ohne Geld von EU oder einen Scheck aus Hannover wird es nicht gehen." Schließlich habe die Stadt finanziell "das Krankenhaus an den Hacken" – sprich den Eigenanteil beim geplanten Klinik-Neubau. Abgesehen davon fragt sich Mandalka, warum es in Delmenhorst üblich sei, Dinge überhaupt erst "verrotten zu lassen und abzureißen" – wie das alte City-Parkhaus –, um dann erst über einen Neubau zu sprechen. Ähnlich äußert sich auch Peter Stemmler, UAD-Vorsitzender im Rat:

"Die Stadionhalle ist marode. Das wissen wir alle. Ich bin zwar kein Fachmann, aber die Taktik, alles kaputt gehen zu lassen, um dann abzureißen, ist eine, die ich nicht mag."

"Wir vertrauen der Stadtverwaltung"



Deutlich optimistischer äußern sich Marianne Huismann, Grünen-Chefin im Rat, und Thomas Kuhnke, ihr Pendent der Gruppe Bürgerforum/Freie Wähler/Unger. "Ein Neubau anstelle der Stadionhalle wäre angemessen. Delmenhorst braucht ihn, und es wird Zeit, dass was passiert", sagt Huismann. Kuhnke wäre auch mit einer dringend benötigen Sanierung statt eines Neubaus zufrieden. "Was sich genau anbietet, das weiß die Stadtverwaltung am besten. Wir vertrauen ihr." Dass etwas in Bewegung zu kommen scheint für "Delmenhorsts Halle Nr. 1", freue ihn. Das unterstreicht auch Edith Belz, Fraktionschefin der Linken. "Die Neubau-Pläne würden wir unterstützen, sollten sie konkret werden." Wie Baumgart blicken Kuhnke und Belz auf die Rats-Million zur Sportstättenförderung. Kuhnke:

"Das Geld würde ich gerne in die Halle investiert sehen, statt in einen Kunstrasenplatz. Da ist es sinnvoller angelegt."