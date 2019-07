Halves-Volmer geht, die Herausforderungen bleiben

Delmenhorst. City-Managerin Nicole Halves-Volmer verlässt die dwfg und die Stadt Delmenhorst. Ein kurzer Kommentar.

Probleme? Gibt es nicht. Es gibt nur Herausforderungen. Das hat City-Managerin Nicole Halves-Volmer zu Beginn ihrer Tätigkeit in Delmenhorst gesagt. Nun sucht sie neue Herausforderungen. Und wer zwischen den Zeilen liest, der mag erkennen, dass sich Halves-Volmer bereits in Delmenhorst mehr Führungs- und Finanzverantwortung – oder verkürzt gesagt: mehr Freiheiten – gewünscht hätte. Diese Freiheiten hat sie offensichtlich in der „alten“ dwfg, die sich nun im Umbruch befindet, nicht gefunden. Halves-Volmer geht, die Herausforderungen in der City bleiben.