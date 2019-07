Delmenhorst. Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft muss sich nach einer neuen City-Managerin umsehen. Nicole Halves-Volmer, die diesen Posten seit Anfang März 2017 ausgefüllt hat, verlässt die dwfg, wie Geschäftsführer Ralf Hots-Thomas auf dk-Nachfrage bestätigte.

Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft muss sich nach einer neuen City-Managerin umsehen. Nicole Halves-Volmer, die diesen Posten seit Anfang März 2017 ausgefüllt hat, verlässt die dwfg, wie Geschäftsführer Ralf Hots-Thomas bestätigt. Halves-Volmer werde den Bereich City-Management der dwfg bereits zum 1. September verlassen. „Die Trennung erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen, nach knapp zweieinhalb erfolgreichen Jahren, möchte sich die erfahrene City-Managerin neuen Herausforderungen, mit deutlich mehr Führungs- und Finanzverantwortung, in der Seestadt Bremerhaven stellen“, sagt Hots-Thomas, der als Nachfolger von Axel Langnau die Geschäfte der dwfg übergangsweise leitet. Die Geschäftsführung bedauere die Entscheidung von Halves-Volmer sehr. „Frau Halves-Volmer hat hervorragende Arbeit für die dwfg geleistet und viele Projekte erfolgreich umgesetzt“, sagt Hots-Thomas.

Übergangslösung gefunden

Die bereits angelaufenen Projekte und Aktivitäten im Bereich City-Management werden, auch das teilt die dwfg mit, vorübergehend von Jennifer Burdorf, der Leiterin des Projekts „Campus Delmenhorst“ fortgeführt, bis eine Nachfolgeregelung getroffen worden ist. „Frau Burdorf sind die Akteure der Delmenhorster City bestens bekannt, da sie im vergangenen Jahr ein Langzeitpraktikum im Bereich City-Management der dwfg absolviert hat“, sagt Hots-Thomas.

Als Ideengeberin verstanden

Ihre eigene Rolle als City-Managerin hat die gebürtige Rheinländerin Halves-Volmer zu Beginn ihrer Arbeit in Delmenhorst mit dem Wort „Ideengeberin“ umschrieben. Bevor sie nach Delmenhorst wechselte, hat sie in den Bereichen Stadtmarketing und City-Management in Andernach, Koblenz und Verden Erfahrungen gesammelt. In Delmenhorst hat sie zuletzt den digitalen Einkaufsführer „Shopping-Delmenhorst.de“ mit an den Start gebracht. Auch die Aktion „Heimat shoppen“, die Bewusstsein für den heimischen Einzelhandel schaffen sollte, hat sie in der Stadt organisiert. Dass die hiesige Kaufmannschaft die Innenstadt mit Blumenkübeln begrünt hat, geht auf eine Initiative der City-Managerin zurück, die stets dafür geworben hat, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern und das Wir-Gefühl zu stärken.

Die dwfg steht nun vor der Herausforderung, neben der Suche nach einem neuen Geschäftsführer auch die Stelle der City-Managerin neu besetzen zu müssen.

Weitere Infos folgen.