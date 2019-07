Verfolgungsjagd mit Polizei endet in Wildeshausen CC-Editor öffnen

Ein 58-Jähriger hat sich eine Verfolgung mit der Polizei geliefer. Foto: Alexander Pohl/imago images

Wildeshausen. Eine Verfolgungsjagd von Visbek bis Wildeshausen hat sich am ein 58-Jähriger aus Hagstedt geliefert. Er sollte eigentlich am Mittwochabend an der Schneiderkruger Straße kontrolliert werden.