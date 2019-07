Kinder und Jugendliche kommen ab Donnerstag, 18. Juli, zu Workshops zusammen, um eine Wollepark-Oper unter dem Titel „Menschenherz auf See“ in Szene zu setzen. Foto: Städtische Galerie Delmenhorst

Delmenhorst. In Delmenhorst starten am Donnerstag die Vorbereitungen für das Stück "Menschenherz auf See", das am 28. Juli im Wollepark Premiere hat.