Delmenhorst. Ein gute Gelegenheit, zu buddeln und im Sand zu spielen hat die Kinderbaustelle in den vergangenen Jahren geboten. Dieses Jahr gibt es das Angebot nicht mehr. Der Organisator könnte sich vorstellen, das Heft des Handelns abzugeben.

Wer dieser Tage über den Wallplatz in der Delmenhorster Innenstadt geht, dem wird möglicherweise ein fehlendes Detail auffallen: die Kinderbaustelle gibt es in diesem Jahr nicht. Wo in den vergangenen Sommerferienzeiten Kinder im Sand buddelten, Trecker fuhren oder Wasser pumpten, fehlen dieses Jahr diese Eindrücke. Dabei war es in den vier Jahren bis zum vergangenen Sommer zu einer kleinen Tradition geworden, dass in der Nachbarschaft zur Markthalle die Kinderbaustelle Kindern eine kleine Freude in der Innenstadt bereitete.

Anziehungspunkt für 1000 Kinder im Jahr und ihre Begleiter

Mit dem Angebot wollte der Veranstalter, der Kaufmann Julian Flocke (Strudthoff), vor allem Zwei- bis Sechsjährige ansprechen, weil für diese Zielgruppe im Ferienprogramm der Stadt sonst wenig geboten werde, hatte er zuletzt im Sommer 2018 erklärt. Die Kinderbaustelle wurde gut angenommen: 1000 Kinder besuchten sie in der Regel laut Veranstalter über einige Wochen in den Ferien. Hinzu kamen die Begleitpersonen, die beim Spielen auf die Kinder achtgaben. "Die Kinderbaustelle war eine schöne und wichtige Aktion, dieses Jahr mussten wir aber feststellen, dass wir es personell leider nicht schaffen", sagt Flocke auf Nachfrage.

Flocke kann sich vorstellen, die Kinderbaustelle abzugeben

Für die Organisation des Angebots waren Flocke und sein Team komplett auf sich gestellt, betont der Kaufmann. Unterstützung erhielt er zwar von einigen Unternehmen oder der Stadt, doch das Gros der Arbeit habe er stemmen müssen. Darum kann sich Flocke gut vorstellen, die Kinderbaustelle abzugeben. "Wenn sich eine Einrichtung fände, die die Aktion im Sommer weiterführt – zum Beispiel ein Jugendhaus oder die dwfg – würden wir unser Know-how weiterreichen." Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) war in früheren Zeiten dabei auch einmal mit im Boot. 2018 hatte sie sich davon gelöst. Dass sie nun die Kinderbaustelle – auf eigene Faust oder im Zusammenspiel mit der Kaufmannschaft weiterführen könnte, scheint nicht ausgeschlossen. Auf Nachfrage signalisierte Nicole Halves-Volmer, City-Managerin bei der dwfg, zumindest Gesprächsbereitschaft.