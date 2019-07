Delmenhorst. Nach einigen Jahren an der Koppelstraße ist die Ambulante Wohnungslosenhilfe der Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land in der letzten Woche an die Cramerstraße 183b umgezogen.

„Die neuen Räumlichkeiten sind deutlich moderner, schöner und heller. Außerdem haben wir jetzt einen großen Aufenthalts- und Empfangsraum“, freut sich Sozialarbeiter Henning Weerts. Zudem sind die neuen Büroräume vor allem für körperlich beeinträchtigte Menschen besser zu erreichen: Durch einen Fahrstuhl kann man ins zweite Obergeschoss gelangen. Von da aus sind es nur wenige Meter bis ins ebenerdige Büro der Wohnungslosenhilfe. Zudem gebe es an der neuen Adresse noch einen weiteren Vorteil: „Wir sind näher dran an den anderen sozialen Einrichtungen, dadurch sind die Wege natürlich deutlich kürzer“, erklärt die 51-jährige Anja Ammari.

Immer mehr Betroffene

Gemeinsam mit Sozialarbeiterkollegin Ina Schulz meisterten Weerts und Ammari in den letzten Wochen den Umzug. Die Hauptaufgaben der drei Sozialarbeiter befassen sich im geregelten Ablauf allerdings mit anderen Dingen. Die Wohnungslosenhilfe berät alle Menschen, die in Wohnungsnot geraten oder davon bedroht sind. „Es kann jeden treffen“, sagt Ammari. Dementsprechend breit ist auch das Klientel der Wohnungslosenhilfe: Von jung bis alt ist alles dabei. Dabei stellten die Sozialarbeiter in den letzten Jahren einen Anstieg der Anzahl an betroffenen Frauen und jungen Menschen fest.



Hilfe ins normale Leben zurück

„Wir begleiten die Betroffenen bei den Behördengängen, wir helfen ihnen ins normale Leben zurück“, so Anja Ammari. Dabei stehen der sozialen Einrichtung elf angemietete Wohnungen zur Verfügung. „Wir bringen dort unsere Klienten vorübergehend unter“, erläutert Henning Weerts und beschreibt zudem, dass diese Wohnungen bereits möbliert und dementsprechend einzugsbereit seien. Das Angebot kommt gut an: Alle Wohnungen sind derzeitig vermietet, die Kapazitäten somit ausgelastet.

Mit einem Lächeln aus der Einrichtung

Anja Ammari arbeitet bereits seit 25 Jahren in der Wohnungslosenhilfe. Damals sei es alles „nicht geplant und ein Zufall“ gewesen, doch nach wenigen Wochen fand sie Gefallen und Spaß an der Arbeit. „Wir machen fast alles, was der Mensch für das soziale Leben braucht“, erklärt sie. Die Vielfältigkeit an diesem Beruf mache einiges aus, findet auch Henning Weerts, der zudem sagt, dass es eine „notwendige und sinnvolle Arbeit“ sei. Am wichtigsten ist es den beiden Sozialarbeitern, wenn Lösungen und Ideen zu erkennen sind. Ammari fasst zusammen: „Mein Motto ist: Jeder soll mit einem Lächeln unsere Räumlichkeiten verlassen.“