Die Polizei warnt wiederholt vor Telefonbetrügern. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Bei der Polizei in Delmenhorst sind in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Anrufe über falsche Polizeibeamte gemeldet worden. In zwei Fällen hatten die Täter Erfolg und konnten mehrere Tausend Euro erbeuten.