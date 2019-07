Delmenhorst. Mit den Discount-Preisen im Supermarkt kann der Hof Pleus aus Klein Henstedt nicht mithalten. Auf dem Wochenmarkt in Delmenhorst versucht er deshalb, mit anderen Argumenten die Kunden zu überzeugen.

Quae fugit porro impedit voluptas molestiae. Molestias debitis quo provident inventore et. Rerum praesentium modi doloribus mollitia. Et minus quam modi molestiae quas vero. Ut nesciunt dolorum facere occaecati. Qui non ipsum suscipit. Adipisci est aliquid ad iste impedit sint. Sit vitae quis sint aut minus.