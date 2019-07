Diebe stehlen Smartphones in der Delmenhorster Innenstadt CC-Editor öffnen

In der Delmenhorster Innenstadt sind hochwertige Smartphones gestohlen worden. Symbolfoto: David Ebener

Delmenhorst. Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag um 12.38 Uhr drei hochwertige Smartphones aus dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters an der Langen Straße in Delmenhorst gestohlen.