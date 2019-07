Autofahrerin kracht bei Autohändler in Ausstellungswagen CC-Editor öffnen

Eine Autofahrerin ist in einem Kreisverkehr in Delmenhorst von der Fahrbahn abgekommen. Foto: imago images / Alexander Pohl

Delmenhorst. Hoher Sachschaden ist am Donnerstag um 22.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Seestraße in Delmenhorst entstanden.