Delmenhorst. Delmenhorster klagen über zu wenige Augenärzte in Delmenhorst. Dabei gibt es nicht unbedingt zu wenige laut Kassenärztlicher Vereinigung. Aber es gibt einen relevanten Wandel im Alltagsgeschäft der Ärzte, den die Patienten merken.

