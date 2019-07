Delmenhorst. Bei einem Unfall an der Elbinger Straße sind am Mittwochvormittag drei Frauen verletzt worden. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Deserunt aperiam inventore velit itaque totam commodi iusto. Id aut nihil cupiditate vitae. Dignissimos corporis et perferendis sit et nobis. Velit maxime aut ullam et optio sunt.