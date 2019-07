Delmenhorst. Schöne Fotos gesucht: Die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok ruft auch in diesem Jahr wieder zu einem Fotowettbewerb für ihren Mitgliederkalender auf. Dieses Mal lautet das Motto „Natur in Delmenhorst und Ganderkesee“.

Aufgerufen sind alle Hobby-Fotografen, sich mit dem facettenreichen Thema „Natur vor Ort“ zu beschäftigen. „Damit sich die Kreativität voll entfalten kann, wird bewusst auf zu viele Vorgaben verzichtet: Ob stimmungsvolles Landschaftsbild, Wetterphänomene, heimische Flora und Fauna oder Alltägliches in ungewöhnlichen Perspektiven – die Natur bietet zahlreiche spannende Motive“, erläutert Katja von Elbwart von der Volksbank. Nur eines sollten man bei den Aufnahmen beachten: Die Bilder müssen in Delmenhorst, Ganderkesee und Umgebung aufgenommen sein und der regionale Bezug sollte – wenn möglich – auch erkennbar sein.

Preisgeld ausgeschrieben

Für jedes im Bildkalender veröffentlichte Foto gibt es am Ende ein Preisgeld in Höhe von 50 Euro. Einsendeschluss ist der 23. August 2019. Alle Hinweise zum Wettbewerb können im Internet www.vbdel.de/fotowettbewerb nachgelesen werden. Hier findet man auch die Teilnehmerinformation und hat die Möglichkeit, die Bilder hochzuladen. Jeder Fotograf kann maximal zehn Farbfotografien einreichen. Die Fotos sollten im Querformat und in druckfähiger Auflösung vorliegen, da sie im Kalender im Format 42 mal 24 Zentimeter abgedruckt werden.