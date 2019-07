Quergedacht: Wir sind Völkerball!

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets friedlebenden Kolumne geht es um das traditionelle Spiel Völkerball.

Wenn sich Völker heute nicht mehr gegenseitig die Rübe einschlagen, dann ist man schon froh. Sollen sie sich gegenseitig vors Schienbein treten, beim Fußball etwa. Das ist immer noch besser als jede Völkerschlacht, als jede blutige Stammesfehde. Friede sei mit euch, der Ball natürlich auch. Unsereiner hat eh Probleme mit dem Begriff Volk. Nicht erst, seit Pegida-Pöbler den 89er-Spruch „Wir sind ein Volk“ für sich umdeuteten. Jaja, ihr seid das Volk, meinetwegen. Und ich bin Volker.

Unfrieden bringt jetzt die Studie einer kanadischen Forschergruppe unters – nun ja – Volk. Die Experten wollen Völkerball verbieten. Ein Mittel der Unterdrückung sei das Spiel. Entmenschlichend. Legalisiertes Mobbing gegen Schwächere. Und ist es nicht so, fragen viele in Erinnerung an ihren muffigen Sportunterricht, dass der dicke Dieter und die pummelige Pamela den Softball immer gleich mitten ins Gesicht geworfen bekamen, weil sie schlicht zu langsam waren für das „Spiel“? Der Ball ist eine Waffe. Die Botschaft des Spiels lautet, es ist okay, andere zu verletzen. Sagen die Kanadier.

Gut, schließlich symbolisiert der ursprüngliche Spielgedanke des Völkerballs die Schlacht zwischen zwei Völkern, die sich in einem Krieg der Vernichtung gegenüberstehen. Wird ein Spieler abgeworfen, so ist er ein Gefallener. Anders als noch in Vietnam gibt es beim Völkerball, frei nach Walter Sobchak, dem besten Freund des Dudes, aber Regeln. Und nun wollen uns die Kanadier dieses schöne Spiel wegnehmen? Nur weil sie nicht gut fangen können? Wenn Turnvater Jahn das wüsste. Wir sollten alle zu Softbällen greifen und zur Attacke übergehen. Wir sind das Volk! Wir sind Volker! Wir sind Völkerball!