Unbekannte haben einem Delmenhorster Bauschaum in den Auspuff gesprüht. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Delmenhorst. Erhebliche Schäden sind in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem geparkten BMW in Delmenhorst angerichtet worden. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.