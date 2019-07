Kurz bevor sich die Türen öffneten, hatte sich eine lange Schlange gebildet. Foto: Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Großer Ansturm auf die Karten für das Jahrhundertspiel des SV Atlas: Schon am frühen Morgen, Stunden vor der Öffnung des dk-Kundencenters, harrten die ersten Fußballfans vor der Tür an der Langen Straße aus. An diesem Mittwoch gibt es noch wenige Karten.