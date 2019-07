Delmenhorst. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) I und II in Delmenhorst haben jetzt ihre erfolgreichen Absolventen verabschiedet.

Die Delmenhorster Schullandschaft ist vielfältig. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) I und II spielen innerhalb des Schulsystems der Stadt eine wichtige Rolle – und sie sind mit ihrem Angebot breit aufgestellt und ebenso vielfältig wie die Schullandschaft an sich. In der Berufsschule werden die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Ausbildungsberufe in der Regel in eigenen Fachklassen unterrichtet.

Jetzt sind wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss verabschiedet worden. Sie gehen, da sind sich ihre Lehrerinnen und Lehrer einig, gut gerüstet in ihre weitere berufliche Zukunft. Als Assistentinnen und Assistenten für Fremdsprachen und Korrespondenz, als Informationstechnische Assistentinnen und Assistenten zum Beispiel, oder in der Pflege, in der Haustechnik oder in der Metalltechnik.