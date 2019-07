Delmenhorst. Mit einem Rockabilly-Benefizkonzert hat Benjamin Meyer zum zweiten Mal Geld für das Krebshilfe-Projekt Flugkraft gesammelt. Für die nächste Ausgabe hat er große Pläne.

Wie in alten Zeiten: Der Samstagabend stand in der Delmenhorster Markthalle ganz im Zeichen der 1950er Jahre. Rote Kleider mit weißen Punkten oder Streifen, mit Blumenmustern und Latzhosen – wie zu Zeiten der Legenden Elvis Presley und Johnny Cash. Es war wieder Rockabilly angesagt.

Die Szene hält zusammen

Gefeiert und getanzt wurde an diesem Abend gegen den Krebs. Passend dazu nannte Organisator das Konzert auch „Rock'n'Roll vs. Cancer Vol.2“. Nachdem die Benefizveranstaltung bereits 2017 in Ganderkesee stattgefunden hatte, sollte es dieses Mal eine Fete in größerem Rahmen sein. „Letztes Jahr mussten wir das Konzert aus persönlichen Gründen ausfallen lassen“, sagte Organisator Benjamin Meyer. Anders als vor zwei Jahren habe er das Konzert nicht mit zwei Kollegen sondern alleine auf die Beine gestellt. „Natürlich ist das stressig, aber es ist für den guten Zweck“, meinte er. Außerdem sei er von der Bremer Garage Crew 13 unterstützt worden: „Die Szene hält zusammen.“

Spendenaktion für Flugkraft

Der Empfänger der Einnahmen ist derweil der gleiche geblieben: Flugkraft. Bei der gemeinnützigen GmbH aus Rhauderfehn handelt es sich um ein Foto- und Hilfsprojekt für Krebskranke mit bundesweit mehr als 100 ehrenamtlich Aktiven. „Ich habe das Geld beim letzten Mal persönlich übergeben und gesehen: Sie freuen sich über jede kleine Summe“, begründete Meyer seine abermalige Wahl. Flugkraft war auch mit einem Infostand vor Ort, um über die eigenen Aktivitäten zu informieren. „Die Atmosphäre hier ist mega gut, wir freuen uns auf den Abend“, sagte Anna de Vries.

Tänzer kommen nur langsam in Gang

Unterstützung hatte er für das Konzert auch von in der Szene durchaus bekannten Band erhalten. Alle träten ohne Gage für den guten Zweck auf, betonte der Organisator. Den Auftakt machten Reena and the Monarks mit einer Mischung aus Rockabilly, Rhythm and Blues sowie Country. Zwar begann das Konzert etwas verspätet, da sich die Markthalle zunächst nur langsam füllte – lediglich rund 70 Karten waren im Vorverkauf geordert worden. Doch dann füllte sich der Saal allmählich, auch wenn das Publikum zunächst noch zurückhaltend an den Tischen wippte. „Wir haben Bock drauf und freuen uns, wenn ihr zur Musik mitwackelt“, versuchte die Frontfrau noch das Publikum zu motivieren. Doch vergeblich, nur vereinzelt nutzten die Musikliebhaber die freie Fläche auch für einen befreiten Tanz. Der Funke wollte trotz eines gelungenen und stimmigen Auftritts zunächst nicht von der Bühne überspringen. Erst mit der Zeit lockerte die Stimmung auf. Später heizten auch Hurricane Harry and the Tailgunners aus Westerstede sowie Tom Toxic and das Tollhaus Trio aus Kiel dem Publikum ein. Den Abend ließ dann DJ Oldman Jumpin, Peter Sowade, aus Minden ausklingen, der den erkrankten DJ Oldrebel 82 Bernd Schulz kurzfristig vertrat.

Nächste Veranstaltung über zwei Tage

An dem Konzept will Organisator Benjamin Meyer auch weiterhin festhalten – und sogar expandieren. „Ich bin schon in der Planung für nächstes Jahr“, sagte er, dann soll die Veranstaltung auch über zwei Tage gehen. Als Oldtimer-Liebhaber möchte er das Konzert noch mit einem Oldtimer-Treffen verbinden und die krebskranken Kinder einbeziehen. Unter unter dem von ihm ausgerufenen Motto: „Back to the Fifties.“