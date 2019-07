Delmenhorst. Willi B. Werk und Frau Inge Rudolph von Zigarren Berndt haben gemeinsam mit Joachim Bohnhorst von die Friseure zur ersten Gin-Verkostung im City Hotel Delmenhorst geladen. Der Kenner brachte auch seinen Favoriten mit.

Willi B. Werk ist sein Wissen über Alkohol fast angeboren – denn seinem Vater gehörte eine Brennerei. „Mein Kindergarten war die Destillerie“, scherzte der Geschäftsführer von Zigarren Berndt, als er am Freitagabend mit 16 Teilnehmern seine Fachkenntnisse bei einer Gin-Verkostung im City Hotel teilte. „Ich konnte schon als Fünfjähriger die verschiedenen Sorten am Geruch unterscheiden.“

Zigarren, Rum und Whiskey hat Kenner Werk bereits in größerer Runde ausgegeben, doch mit Gin ließ er nun zum ersten Mal experimentieren. Den Anstoß für diesen Abend gab Joachim Bohnhorst von Die Friseure. Er war es auch, der seinen Kollegen Werk dazu brachte, diese Anekdote aus der Kindheit zu erzählen.

Von Botanicals und Tonic Water

Gemeinsam mit Lebensgefährtin Ingrid Rudolph und Bohnhorst bereitete Werk alles für diesen Abend vor. Sechs Gin-Sorten suchte er für die Verkostung aus, bereit standen noch mehr. Dazu kamen verschiedene Tonic Water zum Mischen und Botanicals, wie die Orangen, Zitronen, Gurken und Rosmarin, genannt werden. Abgerundet wurde das Paket durch Chips, Weingummis und Nüsse.

„Ich nehme bewusst keine vier Zentiliter“, scherzte Werk angesichts der kleinen Kostproben, die er jedes Mal ausschenkte; das sei die normale Füllmenge. Doch: „Wir wollen ja auch noch den fünften oder sechsten Gin genießen.“ Zumal die einzelnen Gin-Sorten auch mit verschiedenen Tonic-Water-Sorten gemischt werden sollten. „Wahrscheinlich passt nicht jedes Tonic Water zu jedem Gin“, mutmaßte ein Gast, um dann die Bestätigung des Fachmanns zu erhalten. "Das muss man auch probieren”, so Bohnhorst. Schließlich sei ein Dried Water deutlich härter als das klassische Tonic Water von Schweppes.

Ein fast likörartiger Gin

Selbstverständlich brachte Willi B. Werk auch seinen persönlichen Favoriten mit, für den er humorvoll eine neue Kategorie einführte: Willis Lieblingsgins. „Ein English Cordial, der erst seit September 2018 international ist“, sagte er. Pro Batch würden nur 2000 Flaschen abgefüllt. „Ich habe ihn auf einer Tabakmesse kennengelernt. Ich wusste nicht, dass ein Gin so schmecken kann“, schwärmte er. Sonst sei er bekennender Whiskey- und Rumliebhaber, das habe sich nun geändert. Im Vergleich zu anderen Gins sind Geruch und Geschmack von Wacholder bei dieser Sorte deutlich ausgeprägter. „Er geht fast ins likörartige. Das ist einer der ganz wenigen Gins, die man pur trinken kann“, führte Werk weiter aus.

Verkostung nach Chronologie

Angereichert mit viel Fach- und Hintergrundwissen führte der Kenner sein Publikum so in die Welt des Gins ein. Dabei referierte er über die Herkunft, erzählte vom Gin-Act in England, als der Konsum dort einst Überhand genommen hatte. Chronologisch korrekt startete die Verkostung dann auch mit einem Genever, dem „Urvater des Gins“, wie Werk sagte. Was einen Gin überhaupt ausmacht? „Er basiert aus Agraralkohol und wird aus eigener Gärung, nicht synthetisch gewonnen. Und er hat mindestens 37,5 Prozent Alkohol“, fasste er zusammen. Ob Old Tom, Dry oder Sloe – es gab eine ganze Palette an verschiedenen Sorten zu probieren.

Die Autos bleiben stehen

Bis nach Mitternacht saß die Gruppe zusammen und kostete sich durch die Auswahl. „Alle konnten selbständig gehen“, sagte Werk tags darauf und sprach von einem rundum gelungenen Abend. Gut sei dabei gewesen, dass keiner mehr Auto gefahren sei. Denn ebenso wie die Kenntnisse über Alkohol habe er von Haus aus einen bewussten Umgang damit gelernt. „Ich habe meinen Vater nicht einmal angetrunken erlebt“, erzählte Werk aus seiner Kindheit. „Er hat das immer als Genuss gesehen.“