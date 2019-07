Delmenhorst. Auf der Dwostraße in Delmenhorst geht ab Montag, 8. Juli, nichts mehr. Dann wird dort wegen einer Fahrbahnerneuerung die Straße gesperrt.

Die Dwostraße in Delmenhorst erhält eine neue Fahrbahndecke. Deshalb ist die Straße ab Montag, 8. Juli, zwei Tage lang für den Durchgangsverkehr sowie acht weitere Tage (bis einschließlich Mittwoch, 17. Juli) komplett gesperrt.

Ab 10. Juli auch weitere Straßen nicht erreichbar

In dieser Zeit werden an der Dwostraße unter anderem vier Zentimeter der alten Deckschicht von der Fahrbahn abgefräst und anschließend neuer Asphalt aufgebracht. Das erklärt die Stadt Delmenhorst. Das Fräsen und Asphaltieren der Fahrbahndecke ist von Mittwoch bis Mittwoch, 10. bis 17. Juli, vorgesehen. Während dieser Arbeiten muss der gesamte Verkehr im abgesperrten Bereich zwischen Stedinger Straße und Schönemoorer Straße außen vor bleiben. Auch die Brechtstraße und Twietmeyers Mühle sind für jegliche Kraftfahrzeuge nicht erreichbar. Spätestens am Donnerstagmorgen, 18. Juli, soll die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Die Geh- und Radwege bleiben die ganze Zeit über frei.