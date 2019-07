Deichhorst. Die Stadtwerkegruppe hat an der Bushaltestelle Rubensstraße ein Wartehäuschen gebaut.

An der Bushaltestelle Rubensstraße muss künftig niemand mehr im Regen stehen. Das neue Wartehäuschen wurde am Freitag fertiggestellt und die Baustelle damit beendet. Das bedeutet auch, dass die Vollsperrung an der Brauenkamper Straße zwischen Frieda-Hense-Straße und Ernst-Eckert-Straße aufgelöst wurde.

Nähe zur „Villa Rosengarten“

Da die Haltestelle direkt am Seniorenpflege-Zentrum „Villa Rosengarten" liegt, war ein Wartehäuschen dringend nötig, so eine Anwohnerin. Man könne die älteren Herrschaften ja nicht einfach so stehen lassen. Dass eben diese „auch schon mal etwas früher an der Haltestelle stehen", sei keine Seltenheit. Eine „Bank zum Sitzen wäre noch gut", schlägt die Anwohnerin weiter vor. Bis jetzt gibt es nämlich nur eine Stange zum Festhalten.

Noch keine Sitzbank

Die Bank soll aber noch kommen, kann ein Bauarbeiter der Firma „Sprenger" beruhigen. Dass die Bauplanung bei den Stadtwerken etwas hinkt, wundert einen weiteren Anwohner gar nicht mehr. Die Bordsteine an der Brauenkamper Straße wurden ihm zufolge auch bereits zweimal erneuert. Das erste mal, weil sie baufällig waren, das zweite mal, weil der Stadtplanung aufgefallen war, dass die Bewohner des Seniorenzentrums so ihre Probleme mit den hohen Bordsteinkanten hatten. Daraufhin wurden diese abgesenkt.

Das Wartehäuschen ist nun ein weiterer Schritt, die Senioren mobiler zu machen. Dem vorangegangen war der Bau einer Ampelanlage 2017.