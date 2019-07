Delmenhorst / Stuhr. Einen mehr als unschönen Fund hat am Donnerstag ein Delmenhorster am Kiekutsee in Grenzlage zur Gemeinde Stuhr gemacht. Dort traf er auf vergammelnde Lebensmittel – und davon nicht gerade wenig. Den Verursachern könnte nun ein hohes Bußgeld ins Haus stehen – werden sie denn gefasst.

Ekel-Alarm am Kiekutsee: Ein morgendlicher Spaziergang in der Nähe des Stuhrer Gewässers hat bei Stephan Schiller alles andere als Freude ausgelöst. Am Donnerstag ging der Delmenhorster mit seinem Hund in der Nähe des Sees Gassi, als er in der freien Natur einen ungewöhnlichen Fund machte. "Im Wald lagen Schweinefüße und getrockneter Schellfisch. Das geht überhaupt nicht", sagt Schiller. "Das ist eine Frechheit hoch zehn." An der Stelle sind offenbar verdorbene Lebensmittel entsorgt worden – im Falle des Trockenfischs in rauen Mengen.

Beispielloser Fall von Vermüllung

Schiller ist beim Fischereiverein Delmenhorst und beim Landesfischereiverband Bremen aktiv und hat den morgendlichen Spaziergang mit dem Hund mit einer Gewässerkontrolle am Kiekutsee verbunden. Bereits am Mittwoch war ihm die Stelle aus der Ferne aufgefallen, er dachte aber erst an Rinde von umstehenden Bäumen. Erst am Donnerstag sah er die Schweinefüße und den Schellfisch, erzählt er. "Das geht gar nicht", wiederholt er, "allein wegen der Wildtiere in der Umgebung. Das ist ein Umweltdelikt. Einen solchen Fall von Vermüllung habe ich noch nicht erlebt", sagt Schiller, der regelmäßig Gewässer in der Region kontrolliert und öfter auf Abfälle stößt – etwa an der Mili oder am Hasportsee – die in der Regel von Jugendlichen verursacht worden sind. Neben den gammelnden Resten fand der Angler übrigens auch Palettenbänder, die möglicherweise auf noch größere Mengen Lebensmittel-Müll in dem Bereich des Sees hinweisen könnten.

Ordnungsgeld von mehreren tausend Euro droht Verursachern

Eine Einordnung in diese Richtung war der Polizei und den Ordnungsbehörden am Freitag noch nicht möglich. Weder bei der Polizei in Delmenhorst, auch für den Landkreis zuständig, noch der in Stuhr war der Fall auf Nachfrage dieser Zeitung bekannt. "Solche Fälle der unerlaubten Abfallentsorgung bewegen sich zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat", gibt Thomas Gissing , Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, einen Ausblick. Wäre das Wasser des Sees beispielsweise durch Altöl verschmutzt worden, würde es sich um eine Straftat handeln. Aber: "Auch Ordnungswidrigkeiten können ein Bußgeld von mehreren tausend Euro nach sich ziehen", sagt Gissing.

Welche Kommune jetzt dafür zuständig ist, Schweinefüße und Schellfisch in der Grenzlage zwischen der Stadt Delmenhorst, Gemeinde Stuhr und dem Landkreis Oldenburg zu beseitigen, war am Freitagnachmittag noch nicht abschließend geklärt. Schiller landete mit seiner Meldung über den Fund in der Gemeinde Harpstedt. Diese verweist gegenüber dieser Zeitung auf das Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft des Landkreises Oldenburg. Amtsleiterin Stephanie Siefken war der Fall auf Nachfrage noch unbekannt, machte aber klar, dass am Freitag aus zeitlichen Gründen keine Firma mehr für die Räumung beauftragt werden konnte.



Wilde Müllkippen sprunghaft angestiegen

Für Siefken sind diese wilden Müllkippen generell ein Dorn im Auge. Denn ihre Zahl sei in den vergangenen Jahren im Landkreis "sprunghaft angestiegen". Neben gammelnden Schweinefüßen wie im aktuellen Fall beklagt Siefken zum Beispiel illegal entsorgte Autoreifen, Asbestplatten oder Sperrmüll. "Das passiert überall, häufig im Wald oder auf Parkplätzen an Autobahnen." Allein 2017 notierte der Landkreis 734 solcher Fälle, nur in 160 davon konnten die Verursacher ermittelt werden. Siefken spricht von einer "sehr traurigen Entwicklung" und sagt: "Am Ende zahlt die Allgemeinheit für die Kosten der Beseitigung."