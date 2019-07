Delmenhorst. Was sich die Kreishandwerksmeisterin von den neuen Gesellinnen und Gesellen wünscht, ist bei der Ausbildungsabschlussfeier in Delmenhorst deutlich geworden.

Delmenhorst Sehr beeindruckend sei, auf der Bühne des Kleinen Hauses zu stehen, mit Blick auf die zahlreichen jungen Leute. Für Kreishandwerksmeisterin Britta Franke, das machte sie am Donnerstagabend bei der Ausbildungsabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/ Oldenburg-Land deutlich, ist es stets ein besonderer Tag, ein besonderer Moment. Da gelte es, „die richtigen Worte für das tolle Ereignis zu finden“. Seit 2013 macht Franke das bereits.

Im Mittelpunkt stünden die Absolventen. „Es ist etwas ganz Besonderes, was Sie in der Vergangenheit geleistet haben. Sie haben während ihrer Ausbildung sicherlich viel Unterstützung erfahren, aber letztendlich sind sie es, die diese Ausbildung zu einem Abschluss gebracht haben.“ Franke bedankte sich bei allen Lehrbetrieben, den Berufsschulen und den Prüfungsausschüssen: „Ohne Ihren Einsatz und Engagement, liebe Damen und Herren, hätten wir heute ebenfalls keine Freisprechung.“

Dank an Eltern und Angehörige

Auch Eltern und Angehörige bezog Franke mit ein: „Sie waren stets an der Seite und haben unseren Nachwuchs im Handwerk begleitet und unterstützt.“

Den erfolgreichen Prüflingen schrieb die Kreishandwerksmeisterin ins Stammbuch: „Sie haben jetzt nach ihrer Lehrzeit den großen Sprung ins eigenverantwortliche Berufsleben geschafft. Es liegt nun ganz alleine an Ihnen, wie sie damit umgehen und was Sie daraus machen werden.“ Mit dem Abschluss der Ausbildung und den übergebenen Gesellenbriefen stünden die Gesellinnen und Gesellen im Handwerk weitere Möglichkeiten offen, in dem jeweiligen Berufsfeld noch mehr Erfahrungen zu sammeln, weiter zu lernen, fachgerecht und eigenverantwortlich diese Erfahrungen anzuwenden und sich auch ständig weiter zu bilden.

Vorbild sein

„Jetzt heißt es, Verantwortung zu übernehmen und den neuen, jungen Auszubildenden ein Vorbild zu sein, um sie zu unterstützen und das eigene Wissen und Erlernte weiter zu vermitteln. Den Umgang mit unseren Kunden eigenständig zu meistern und den Kundenwünschen gerecht zu werden“, betonte Franke. Es sei wichtig für die Branche, dass die Gesellinen und Gesellen nach bestandener Prüfung weiter dem Handwerk treu bleiben, „mit viel Eifer und Wissbegierde“. „Zeigen Sie allen, dass Sie es zur Gesellin und zum Gesellen geschafft haben, stolz darauf sind ein Handwerk erlernt zu haben und an unserer Zukunft aktiv mitarbeiten“, rief sie den Absolventen zu.

Maskow gewinnt Publikumspreis

Den Publikumspreis der Ausstellung „Tischler und Kunst“ für das beste Gesellenstück hat in diesem Jahr Torben Maskow gewonnen. Er erhielt von der Kreishandwerkerschaft einen Geldbetrag und somit einen kleinen „Zuschuss“ für sein Studium, das er nun nach Ausbildung beginnen wird. Maskows Lehrbetrieb Rainer von Seggern ist „sehr stolz, einen der besten Tischlergesellen ausgebildet zu haben“. Als beste Gesellen des Jahrgangs erhielten neben Maskow Jakob Holthaus, Kevin Leberecht und Nina Müsegades Urkunden überreicht. Für weitere Absolventen gab es zudem Präsente.