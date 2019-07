Delmenhorst. Das Land übernimmt 150 Millionen Euro für das neue "Große" an der Wildeshauser Straße. Geschäftsführer Florian Friedel rechnet mit deutlich mehr Gesamtkosten.

