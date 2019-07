Delmenhorst. “Ob mit Krücken, Wasser in den Beinen, verknackstem Knöchel oder sonstiger Gehbehinderung, es gibt keine Möglichkeit, sich im MVZ vor der Orthopädie irgendwo niederzulassen und ein wenig zu entspannen." Sagt Helmfried Röder, der sich jetzt beschwert hat.

