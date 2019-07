„Texas 45“ spielt Musik aus dem Wilden Westen in Delmenhorst MEC öffnen

Wollen mit ihrer Musik den wilden Westen nach Delmenhorst bringen: die Band „Texas 45“ bestehend aus (v. l.) Andy Hipp, Wigand Müller, Wolfgang Hildebrand, Sven Wojzischke und Jan Hertl. Foto: Texas 45

Delmenhorst. Hits von Johnny Cash, Alan Jackson und Co. hat die Band „Texas 45“ für ihren Auftritt bei Schierenbeck in Delmenhorst im Repertoire. Ihr Name verspricht Wild-West-Flair.