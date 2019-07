Delmenhorst/Ganderkesee. Die Delme-Werkstätten sucht für die Standorte Delmenhorst und Ganderkesee freiwillige Helfer für den Sommer. Diese Möglichkeiten werden den FSJlern, BFDlern und Ferienjobern in der Sozialeinrichtung geboten.

Nach der Schulzeit fängt der Ernst des Lebens so richtig an. Wer nach dem Abschluss noch unentschlossen ist oder die Wartezeit bis zum Ausbildungsstart oder dem Studienbeginn überbrücken möchte, beginnt oftmals ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Die Delme-Werkstätten in Delmenhorst und Ganderkesee suchen derzeit Freiwillige zwischen 16 und 27 Jahren, die in der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen mit anpacken möchten. „Ein Freiwilliges Soziales Jahr in den Delme-Werkstätten wird von vielen Absolventen als sehr bereichernd beschrieben. Die Freiwilligen können sich auch mit ihren ganz persönlichen Talenten einbringen und eigene Projekte, zum Beispiel im Bereich Kochen oder Do-It-Yourself durchführen“, verrät Ute Stollreiter, Sprecherin der Delme-Werkstätten. Alternativ können auch Menschen aller Altersgruppen nach der Schule, in mittleren Jahren oder Senioren einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in den Werkstätten absolvieren. Am Standort Ganderkesee werden zudem noch Interessierte für Schüler-Ferienjobs gesucht.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ein FSJ dauert in der Regel zwölf Monate mit Beginn ab 1. August oder 1. September. „In den Delme-Werkstätten gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, die von der Unterstützung von Menschen mit Behinderung in einem der zahlreichen Arbeitsbereiche bis zur Begleitung bei arbeitsbegleitenden Maßnahmen zum Beispiel Sport-Trainings oder bei Ausflügen reichen“, umreißt Stollreiter die möglichen Tätigkeitsfelder. Die Freiwilligen werden fachlich vom Deutschen Roten Kreuz oder dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und Fachkräften der Werkstatt angeleitet. Außerdem erhalten sie ein monatliches Taschengeld.

Beim BFD liegt die maximale Dauer bei 24 Monaten, in der Regel auch bei 12 Monaten. Der Beginn ist jederzeit möglich. Interessenten haben immer die Möglichkeit, zuvor in einer Delme-Werkstatt zu hospitieren, betont Stollreiter.

Das müssen Bewerber erfüllen

Voraussetzungen für interessierte Bewerberinnen und Bewerber ist die Beendigung der Schulpflicht und das Interesse und die Offenheit für die Begleitung und Unterstützung von Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung im Berufsalltag. „Ein Pkw-Führerschein ist von Vorteil“, merkt Stollreiter an.

Für den Standort in Ganderkesee suchen die Delme-Werkstätten zudem noch Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren, die Interesse an einem Ferienjob haben. Mehr Informationen finden Interessierte auf www.delme-wfbm.de und unter Telefon (04241) 9301 9024.