Delmenhorst. Die Delmenhorster Burginsel und die Hotelwiese gehen am Samstag, 6. Juli 2019, und Sonntag, 7. Juli 2019 wieder auf Zeitreise ins Mittelalter: Die 11. Ausgabe von Graf Gerds Stadtgetümmel bietet allerlei Altertümliches.

Vom Frettchenzirkus bis zur Feuershow: Bei Graf Gerds Stadtgetümmel lassen sich wieder zahlreiche mittelalterliche Attraktionen bestaunen.

Das wird geboten

Das Mittelalterfest lebt von den Leuten, die mitmachen. Neben den Künstlern und rund 50 Ständen "leben" für das Wochenende zahlreiche Mittelalterfans in den Heerlagern und machen die Burginsel so zu einer kleinen, lebendigen Siedlung. Es wird gekocht, gewerkelt und gekämpft. Handwerkskünste wie die Zinngießerei, die Schmiedearbeit oder die Holzschnitzerei werden gezeigt. Das Fest startet am Samstag und am Sonntag um 11 Uhr. Am Samstag wird bis um 23 Uhr ein Programm geboten, am Sonntag ist das Fest um 18 Uhr vorbei.





So sieht das Programm aus

Mehrere Musikgruppen, Geschichtenerzähler und Tiervorführungen bieten ein buntes Rahmenprogramm für das mittelalterliche Getümmel. Zu den Höhepunkten zählen sicherlich die Flugshows der Falknerey auf der Burginsel sowie der abendliche Fackelzug mit anschließender Feuershow.

Der Zeitplan am Samstag Burginsel

12:00 Eröffnung mit Tumalon

12:30 Rabengesang

13:00 Flugshow Falknerey

13:30 Schaukampftraining für Besucher

14:30 Drachengeschichten vom Drachendruiden

15:00 Formatio Hyttis

15:30 Frettchenzirkus

16:00 Tamino

16:30 Drachengeschichten vom Drachendruiden

17:00 Flugshow Falknerey

17:30 Frettchenzirkus

18:00 Drachengeschichten vom Drachendruiden

18:30 Tumalon

19:00 Rabengesang

19:30 Frettchenzirkus

20:00 Drachengeschichten für Erwachsene vom Drachendruiden

20:30 Tamino

21:00 Rabengesang

21:30 Vielgestalt

22:30 Feuershow

23:00 Ende Hotelwiese

12:30 Formatio Hyttis

13:00 Tamino

14:00 Rabengesang

15:00 Vielgestalt

16:00 Rabengesang

16:30 Tumalon

17:00 Vielgestalt

18:00 Formatio Hyttis

18:30 Tamino

19:30 Vielgestalt

20:30 Tumalon

21:30 Formatio Hyttis

22:00 Fackelumzug Heerlager

23:00 Ende





Der Zeitplan am Sonntag Burginsel 11:00 Rabengesang

11:30 Tamino

12:00 Frettchenzirkus

12:30 Drachengeschichten vom Drachendruiden

12:30 Tumalon

13:00 Flugshow Falknerey

13:30 Formatio Hyttis

14:00 Schaukampftraining für Besucher

14:30 Drachengeschichten vom Drachendruiden

15:00 Frettchenzirkus

15:30 Vielgestalt

16:00 Flugshow Falknerey

16:30 Tumalon

17:00 Frettchenzirkus

17:30 Vielgestalt

18:00 Ende Hotelwiese 11:00 Tumalon

11:30 Formatio Hyttis

12:00 Vielgestalt

13:00 Rabengesang

13:30 Tamino

14:00 Vielgestalt

14:30 Tumalon

15:30 Formatio Hyttis

16:00 Tamino

16:30 Rabengesang

17:30 Formatio Hyttis

18:00 Ende

Für Kinder wird auf der Wiese links auf der Burginsel am Samstag von 12.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 17.30 Uhr in einem halbstündigen Takt ein Kinderritterturnier angeboten.

Eine Tageskarte kostet fünf Euro, eine Wochenendkarte acht Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.

Was ist neu?

Unter anderem ist in diesem Jahr der Barbier „Rod ó Trottoire“ erstmals beim Stadtgetümmel dabei. Er verspricht ein aktionistisches Barbiertheater mit komisch absurden bis ungustiösen Behandlungen, gepaart mit losem Mundwerk, dass die Besucher begeistern soll.

Wo kann man parken?



Direkt an den Veranstaltungsort grenzen mit den Graftwiesen und dem Hans-Böckler-Platz zwei große öffentliche Parkplätze. Das neue City-Parkhaus ist nur drei Gehminuten entfernt.